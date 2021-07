I casi di plagi e abusi sul lettino di Freud sono purtroppo sempre difficili da dimostrare

(Di domenica 25 luglio 2021) Il terribile servizio de Le Iene (andato in onda nel 2018, ndr) relativo ad uno psicoterapeuta accusato di aver abusato sessualmente delle sue pazienti ripropone la questione delo nel setting psicoterapeutico. La possibilità di incontrare lestofanti seduti suldiun dato ampiamente documentato: basti ricordare il durissimo Libro nero della psicoanalisi o il più equilibrato Al di là delle intenzioni. Etica e analisi dello psicoanalista Luigi Zoja. Come analista non posso che provare rabbia per queste testimonianze che, nella loro crudezza, svelano tuttavia un dato reale che anche io ho ...

Ultime Notizie dalla rete : casi plagi

Il Fatto Quotidiano

Negli altricostituisce invece un illecito civile. Come chiarito dalla Cassazione penale [1] ...con il diritto d'autore? Al laureando che intende proteggere la propria tesi da eventuali...Da un punto di vista pratico, però, si pone il problema di tutelarsi dalle illecite riproduzioni o dai. In talisi può ricorrere al giudice per chiedere il risarcimento del danno e la ...Da almeno un decennio gode di una certa fortuna, soprattutto in Germania, la detestabile figura del «cacciatore di plagi». Questi Bounty killer della parola scritta esercitano il loro talento venatori ...E’ trascorso quasi mezzo secolo da quando Siglo Veintiuno pubblicò il secondo libro di Ricardo Piglia, una raccolta di racconti intitolata Nombre falso, che oggi appare finalmente in italiano per le e ...