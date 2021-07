Green pass, la stretta del governo: “Succederà ad agosto”. Cosa cambia (Di domenica 25 luglio 2021) La notizia del giorno sembra essere questa: il Green pass potrebbe diventare obbligatorio praticamente per qualsiasi Cosa. Il governo non vuole perdere tempo: già la prossima settimana sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori, ma si fisserà anche una data per imporre a chi utilizza i mezzi di trasporto a lunga percorrenza di salire a bordo solamente con la certificazione verde. Il motivo? Si vuole evitare che – come accaduto la scorsa estate – al ritorno dalle vacanze possa impennarsi la curva epidemiologica. La scelta di non cominciare a richiedere il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 luglio 2021) La notizia del giorno sembra essere questa: ilpotrebbe diventare obbligatorio praticamente per qualsiasi. Ilnon vuole perdere tempo: già la prossima settimana sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori, ma si fisserà anche una data per imporre a chi utilizza i mezzi di trasporto a lunga percorrenza di salire a bordo solamente con la certificazione verde. Il motivo? Si vuole evitare che – come accaduto la scorsa estate – al ritorno dalle vacanze possa impennarsi la curva epidemiologica. La scelta di non cominciare a richiedere il ...

