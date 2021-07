Fipe Confcommercio Messina critica il Green Pass: crea disparità di trattamento, mette in croce il settore divertimento (Di domenica 25 luglio 2021) In tutta Italia è protesta contro il Green Pass. Ad essere fortemente penalizzati milioni di italiani e tantissime imprese. “Abbiamo rispettato le regole, abbiamo condiviso percorsi, spesso anche poco condivisibili, ci siamo adeguati alle nuove normative, con grande dispendio di denaro, consapevoli che fosse nell’interesse di tutti rendere più sicuri i nostri locali. Oggi però non possiamo fare a meno di constatare che nei confronti dei pubblici esercizi e del settore del divertimento in particolare esiste un vero e proprio pregiudizio da parte del governo”. Così Carmelo Picciotto, presidente della Fipe ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 luglio 2021) In tutta Italia è protesta contro il. Ad essere fortemente penalizzati milioni di italiani e tantissime imprese. “Abbiamo rispettato le regole, abbiamo condiviso percorsi, spesso anche poco condivisibili, ci siamo adeguati alle nuove normative, con grande dispendio di denaro, consapevoli che fosse nell’interesse di tutti rendere più sicuri i nostri locali. Oggi però non possiamo fare a meno di constatare che nei confronti dei pubblici esercizi e deldelin particolare esiste un vero e proprio pregiudizio da parte del governo”. Così Carmelo Picciotto, presidente della...

enricodigiacomo : GREEN PASS, LE PERPLESSITA’ DI CARMELO PICCIOTTO, PRESIDENTE DELLA FIPE CONFCOMMERCIO MESSINA –… - Sabrina_Marrano : Green Pass, Fipe-confcommercio: “Sì alla vaccinazione, no a discriminazione tra le imprese. - ALisimberti : RT @LaVeritaWeb: Confesercenti e Fipe-Confcommercio contestano: «I titolari non sono pubblici ufficiali». Assoviaggi: «Cancellazioni record… - infoitinterno : Cesena, Fipe Confcommercio: 'I ristoratori non sono sceriffi' - CorriereRomagna : Cesena, Fipe Confcommercio: 'I ristoratori non sono sceriffi' - -