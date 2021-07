Federico Rossi, mistero sul suo stato di salute: come sta? (Di domenica 25 luglio 2021) Federico Rossi ha aggiornato i suoi fan su Instagram con una storia dal contenuto non esplicito ma inequivocabile. Ecco come sta. Federico Rossi (Instagram)Il cantante con più di un milione di follower su Instagram e con una hit estiva all’attivo ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite stories che hanno preoccupato i suoi fan. Federico Rossi, che ormai da giorni si riprende solo all’interno della sua abitazione, ha annunciato di essere in quarantena. Ha contratto il Covid-19? Oppure ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021)ha aggiornato i suoi fan su Ingram con una storia dal contenuto non esplicito ma inequivocabile. Ecco(Ingram)Il cantante con più di un milione di follower su Ingram e con una hit estiva all’attivo ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite stories che hanno preoccupato i suoi fan., che ormai da giorni si riprende solo all’interno della sua abitazione, ha annunciato di essere in quarantena. Ha contratto il Covid-19? Oppure ...

