Covid: Speranza, vaccino Reithera funziona, va risolto problema green pass (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il vaccino Reithera funziona, oltre a quello della comunità di San Marino" dove la popolazione è stata vaccinata con il russo Sputnik, "è tra i problemi da risolvere. Ci sono persone perbene" che si sono prestare alla sperimentazione del vaccino italiano "che stanno pagando un prezzo per aver servito il paese, sono pieni di anticorpi e non possiamo vaccinarli" e dunque rilasciargli il green pass. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla Festa di Articolo 1 a Bologna. "Cornuti e bastonati", commenta Romano Prodi, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il, oltre a quello della comunità di San Marino" dove la popolazione è stata vaccinata con il russo Sputnik, "è tra i problemi da risolvere. Ci sono persone perbene" che si sono prestare alla sperimentazione delitaliano "che stanno pagando un prezzo per aver servito il paese, sono pieni di anticorpi e non possiamo vaccinarli" e dunque rilasciargli il. Lo dice il ministro della Salute Roberto, intervenendo alla Festa di Articolo 1 a Bologna. "Cornuti e bastonati", commenta Romano Prodi, che ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - Dadazyb : RT @tempoweb: Scuola in presenza, arriva la stretta. Figliuolo ordina: fate vaccinare i figli #vaccino #covid #greenpass #scuola #obbligo #… - Z3r0Rules : RT @OrtigiaP: E poi arriva la prestigiosissima @TheLancet e sconfessa Draghi.... glielo abbiamo detto di non fidarsi dei ventriloqui di S… - isamiccoli52 : RT @tempoweb: Scuola in presenza, arriva la stretta. Figliuolo ordina: fate vaccinare i figli #vaccino #covid #greenpass #scuola #obbligo #… -