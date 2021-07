Corsport: l’Inter vuole Petagna in prestito, il Napoli dice no (Di domenica 25 luglio 2021) l’Inter di Simone Inzaghi vorrebbe Andrea Petagna come vice di Lukaku. Sta pensando a Petagna e a Scamacca. Vorrebbe in prestito il giocatore ex Spal. Ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli non è d’accordo. Non intendere rinunciare al centravanti di stazza. Per diversi motivi: ci sono due incognite tecniche e di programmazione e sono le condizioni e il recupero di Dries Mertens che il Napoli non sa quando avverrà. Non prima di ottobre, scrive il quotidiano. E poi c’è la Coppa d’Africa di Osimhen (e Koulibaly), che proprio ieri in conferenza stampa è stata ricordata da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021)di Simone Inzaghi vorrebbe Andreacome vice di Lukaku. Sta pensando ae a Scamacca. Vorrebbe inil giocatore ex Spal. Ma, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ilnon è d’accordo. Non intendere rinunciare al centravanti di stazza. Per diversi motivi: ci sono due incognite tecniche e di programmazione e sono le condizioni e il recupero di Dries Mertens che ilnon sa quando avverrà. Non prima di ottobre, scrive il quotidiano. E poi c’è la Coppa d’Africa di Osimhen (e Koulibaly), che proprio ieri in conferenza stampa è stata ricordata da ...

