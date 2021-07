Classifica Superbike Mondiale 2021: Toprak Razgatlioglu cade in Gara-2 e ora Jonathan Rea vola a +37 (Di domenica 25 luglio 2021) Abbiamo ufficialmente messo in archivio anche il GP d’Olanda 2021, quinto appuntamento del Mondiale 2021 della Superbike. Questa giornata ci ha regalato una importantissima Gara-2 con la caduta in avvio del turco Toprak Razgatlioglu, che ora vede ufficialmente scappare Jonathan Rea che, dopo la caduta di Donington, si è ripreso la vetta della Classifica generale, completando un fine settimana di Assen davvero indicativo, con successo in Gara-1, superpole race e anche in Gara-2 con una iniezione di 62 punti ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Abbiamo ufficialmente messo in archivio anche il GP d’Olanda, quinto appuntamento deldella. Questa giornata ci ha regalato una importantissima-2 con la caduta in avvio del turco, che ora vede ufficialmente scappareRea che, dopo la caduta di Donington, si è ripreso la vetta dellagenerale, completando un fine settimana di Assen davvero indicativo, con successo in-1, superpole race e anche in-2 con una iniezione di 62 punti ...

