Ciclismo, Olimpiadi Tokyo. Elisa Longo Borghini: “È stata una corsa sofferta. Volevo regalare una gioia, ed è arrivata” (Di domenica 25 luglio 2021) Elisa Longo Borghini ha regalato all’Italia la terza medaglia olimpica di Tokyo 2020. È un bronzo stupendo quello della campionessa tricolore in carica, che bissa così il medesimo risultato ottenuto cinque anni fa sulle strade di Rio de Janeiro. Ancora una volta la piemontese ha mostrato al mondo intero di essere una garanzia assoluta per il nostro Paese, nonché una delle atlete più agguerrite ed emozionanti di tutto il grande gruppo del circuito ciclistico internazionale. Raggiunta dai microfoni della Rai nel dopogara, Elisa ha dichiarato: “È un terzo gradino del podio a cui sono ormai abituata. Posso ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)ha regalato all’Italia la terza medaglia olimpica di2020. È un bronzo stupendo quello della campionessa tricolore in carica, che bissa così il medesimo risultato ottenuto cinque anni fa sulle strade di Rio de Janeiro. Ancora una volta la piemontese ha mostrato al mondo intero di essere una garanzia assoluta per il nostro Paese, nonché una delle atlete più agguerrite ed emozionanti di tutto il grande gruppo del circuito ciclistico internazionale. Raggiunta dai microfoni della Rai nel dopogara,ha dichiarato: “È un terzo gradino del podio a cui sono ormai abituata. Posso ...

