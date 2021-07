Voghera, oggi presidio del Pd contro la Lega. La sindaca: no alle strumentalizzazioni (Di sabato 24 luglio 2021) Voghera, le indagini sul colpo di pistola sparato dall’assessore leghista che ha ucciso il marocchino Youns El Boussetaoui vanno avanti. E c’è un testimone che racconta che Adriatici ha preso la mira e ha sparato. Dunque non sarebbe stato un colpo accidentale, ma volontario. Il Pd e la sinistra continuano a usare l’episodio a fini politici. Il Pd vuole le dimissioni di tutta la giunta di Voghera E adesso chiedono le dimissioni dell’intera giunta di Voghera. Prendendo a pretesto le parole dell’assessora leghista Francesca Miracca che al Foglio, commentando la manifestazione di solidarietà alla vittima indetta per oggi dal ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 luglio 2021), le indagini sul colpo di pistola sparato dall’assessore leghista che ha ucciso il marocchino Youns El Boussetaoui vanno avanti. E c’è un testimone che racconta che Adriatici ha preso la mira e ha sparato. Dunque non sarebbe stato un colpo accidentale, ma volontario. Il Pd e la sinistra continuano a usare l’episodio a fini politici. Il Pd vuole le dimissioni di tutta la giunta diE adesso chiedono le dimissioni dell’intera giunta di. Prendendo a pretesto le parole dell’assessora leghista Francesca Miracca che al Foglio, commentando la manifestazione di solidarietà alla vittima indetta perdal ...

borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - lauraboldrini : A #Voghera la situazione è allarmante. Dopo la vicenda #Adriatici, le dichiarazioni dell'assessora al commercio che… - EnricoLetta : Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudi… - DiegoNatoli2 : RT @gadlernertweet: Oggi vado anch’io a manifestare a #Voghera perché la vita dei marocchini vale quanto la vita degli italiani #YoussElBo… - materetlabora : RT @maurobiani: #legittimadifesa #armi #DittaturaSanitaria #Voghera e non solo. Tutto si tiene. Oggi su @repubblica -