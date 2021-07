VIDEO – Scippano Rolex a turista emiliano: Carabinieri arrestano i due presunti rapinatori (Di sabato 24 luglio 2021) Rapina Rolex a turista emiliano ma perde lo smartphone: due arresti dei Carabinieri. I fatti sono avvenuti la sera del 2 giugno ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il Comando provinciale partenopeo dei Carabinieri ricostruisce i fatti, diffonde il VIDEO e descrive il brillante epilogo culminato nel duplice arresto dei presunti responsabile e complice. Nella nota, si legge: “Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato due ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 24 luglio 2021) Rapinama perde lo smartphone: due arresti dei. I fatti sono avvenuti la sera del 2 giugno ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il Comando provinciale partenopeo deiricostruisce i fatti, diffonde ile descrive il brillante epilogo culminato nel duplice arresto deiresponsabile e complice. Nella nota, si legge: “Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, idel Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato due ...

