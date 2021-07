Treno esce dai binari tra Principe e Brignole, ma è un'esercitazione (Di sabato 24 luglio 2021) Simulazione di incidente nella tratta ferroviaria tra le stazioni di Principe e Brignole nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021. L'esercitazione, organizzata dal Gruppo FS Italiane, ... Leggi su genovatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Simulazione di incidente nella tratta ferroviaria tra le stazioni dinella notte tra venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021. L', organizzata dal Gruppo FS Italiane, ...

Advertising

genovatoday : VIDEO | Treno esce dai binari: l'esercitazione con vigili del fuoco e soccorsi - genovatoday : Treno esce dai binari tra Principe e Brignole, ma è un'esercitazione - Lacie1530 : @aslxeep4llen MA IO DEVO GUARDARLA Ho l'appuntamento fisso Ogni sabato Appena esce in sub ita Se il pubblico vuole,… - Lacie1530 : @Ilarix4 oh io se esce, lo guardo in treno, non mi interessa cosa pensano gli altri AHAHAH - federicacaladea : @nelsottobosco Ahahahhah ma figurati. Il mio primo figlio a due anni all’asilo disse “il treno deraglia” e ancora l… -