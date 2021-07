Tokyo 2020, Molfetta: “Dell’Aquila più forte di me” (Di sabato 24 luglio 2021) “Era un po’ sottotono all’inizio, non stava trovando il suo ritmo che è la sua peculiarità. Quando è riuscito ad aumentare è andato subito su. So che cosa prova anche io mi sono trovato sotto in finale”. Lo ha detto Carlo Molfetta, campione olimpico nel taekwondo a Londra 2012, che da Casa Italia ha commentato la medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Entrambi gli atleti sono nati a Mesagne. “Siamo la Jesi del taekwondo. Abbiamo voglia di vincere. Se Vito è più forte di me? Hai voglia! Ha vinto la medaglia a 20 anni io ne avevo 28”, ha concluso Molfetta. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 24 luglio 2021) “Era un po’ sottotono all’inizio, non stava trovando il suo ritmo che è la sua peculiarità. Quando è riuscito ad aumentare è andato subito su. So che cosa prova anche io mi sono trovato sotto in finale”. Lo ha detto Carlo, campione olimpico nel taekwondo a Londra 2012, che da Casa Italia ha commentato la medaglia d’oro di Vitonel taekwondo. Entrambi gli atleti sono nati a Mesagne. “Siamo la Jesi del taekwondo. Abbiamo voglia di vincere. Se Vito è piùdi me? Hai voglia! Ha vinto la medaglia a 20 anni io ne avevo 28”, ha concluso. Funweek.

