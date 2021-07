Terremoti: Croazia, scossa 3.8 a Petrinja (Di sabato 24 luglio 2021) In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre da un forte sisma di magnitudo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Inunadi terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi di, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre da un forte sisma di magnitudo ...

Advertising

fisco24_info : Terremoti: Croazia, scossa 3.8 a Petrinja: Stessa zona del forte sisma dello scorso dicembre - Godsent072011 : @PButtafuoco @alfios_potamos Ma come .. Non lo sa che le alluvioni, come i terremoti (chiedere in Croazia), spazzan… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Croazia Terremoti: Croazia, scossa 3.8 a Petrinja In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre da un forte sisma di magnitudo 6.

Sreko Horvat: una svolta nei Balcani è possibile ...anche l'ammontare del bilancio comunale e la responsabilità di guidare la capitale della Croazia, [... il fatto che Zagabria recentemente sia stata colpita da una serie di terremoti, che la città non ...

Terremoti: Croazia, scossa 3.8 a Petrinja - Europa ANSA Nuova Europa Terremoti: Croazia, scossa 3.8 a Petrinja (ANSAmed) - BELGRADO, 24 LUG - In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre ...

Nuovo sisma nella Croazia centrale La terra ha ripreso a tremare nella Banovina, l'area della Croazia centrale duramente colpita dal devastante terremoto della fine del dicembre scorso. Una forte scossa e' stata avvertita oggi alle 15.

Inuna scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre da un forte sisma di magnitudo 6....anche l'ammontare del bilancio comunale e la responsabilità di guidare la capitale della, [... il fatto che Zagabria recentemente sia stata colpita da una serie di, che la città non ...(ANSAmed) - BELGRADO, 24 LUG - In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei pressi di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre ...La terra ha ripreso a tremare nella Banovina, l'area della Croazia centrale duramente colpita dal devastante terremoto della fine del dicembre scorso. Una forte scossa e' stata avvertita oggi alle 15.