Spalletti: «Koulibaly? Sono il più felice se il Napoli resta così com'è»

Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa dopo Napoli-Pro Vercelli 1-0. Ovviamente ha parlato dell'infortunio occorso a Demme (uscito a braccia al 20esimo del primo tempo). È l'unica nota negativa. Ha preso questa botta, bisogna andarci cauti , domani faremo i necessari approfondimenti. Lui sente dolore, abbiamo fiducia che sia una botta, dobbiamo aspettare. Spalletti ha definito molto buona la partita. Abbiamo proposto anche buone trame, creato situazioni importanti. Abbiamo deciso di non rischiare i giocatori affaticati, non abbiamo riposato né ieri né l'altroieri. Sono contento di quel che ho ...

