Peste, morta bimba di 10 anni negli Stati Uniti: contagiata dalle pulci (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sono dei casi di Peste confermati in Colorado negli Usa. All'inizio di luglio è morta una bambina di dieci anni che aveva cotratto la malattia. Ma non è il primo caso di presenza del batterio in ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sono dei casi diconfermati in ColoradoUsa. All'inizio di luglio èuna bambina di dieciche aveva cotratto la malattia. Ma non è il primo caso di presenza del batterio in ...

