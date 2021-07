LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: i due senza senior ed i doppi pl azzurri sono in semifinale! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.58 Vince la Germania, ma l’Italia è seconda e va in semifinale! 03.57 SIIIIII!!!! SEMIFINALEEEEEEEE!!!!! 03.50 Tocca all’Italia! In acqua il doppio pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che nella prima batteria affronta Portogallo, Germania, Uzbekistan, Thailandia, Venezuela. Le prime due in semifinale. 03.48 Romania e Gran Bretagna in semifinale. 03.40 Nell’ultima serie in acqua Romania, Austria, Bielorussia, ROC, Gran Bretagna, Argentina. 03.38 Avanzano Paesi Bassi e Canada. 03.30 Nella seconda serie in acqua Canada, Guatemala, Tunisia, Paesi Bassi, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.58 Vince la Germania, ma l’Italia è seconda e va in03.57 SIIIIII!!!! SEMIFINALEEEEEEEE!!!!! 03.50 Tocca all’Italia! In acqua ilo pesi leggeri maschile di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che nella prima batteria affronta Portogallo, Germania, Uzbekistan, Thailandia, Venezuela. Le prime due in semifinale. 03.48 Romania e Gran Bretagna in semifinale. 03.40 Nell’ultima serie in acqua Romania, Austria, Bielorussia, ROC, Gran Bretagna, Argentina. 03.38 Avanzano Paesi Bassi e Canada. 03.30 Nella seconda serie in acqua Canada, Guatemala, Tunisia, Paesi Bassi, ...

