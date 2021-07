Io e Capezzone censurati da Instagram

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 luglio 2021) 00:00 !!! 01:23 Quanta retorica! Altro che Olimpiadi della speranza… 03:35 Corsa ai vaccini, effetto green pass più che effetto Draghi. 04:35 Vaccini ai minorenni: in Inghilterra e in Germania non è raccomandato. Come la mettiamo? 08:10 Green pass: per le famiglie saranno problemi. Bechis racconta il cortocircuito delle nuove regole. 09:45 Burioni e il fascismo dei Sì Vax. 11:37 Sale l’indice dei contagi, ma non aumentano i ricoveri. Bene! E invece vai con l’allarmismo… 12:00 Riforma giustizia: Dadone prima la vota, poi si dimette. 12:40 Magnaschi su Italia Oggi a proposito del doppio peso sui soldi di Renzi per le conferenze e quelli percepiti da esponenti Pd. 13:13 Flop clima: i grandi ...