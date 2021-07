I fratelli Bianchi in carcere preoccupati per il reddito di cittadinanza: “Non lo bloccano, è nome di papà" (Di sabato 24 luglio 2021) “So tutte caz**te, mica lo pigli tu a nome tuo tutto quanto, lo piglia papà. La Finanza non ha bloccato niente”. Così Marco Bianchi - coinvolto insieme al fratello Gabriele nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte - parlava all’altro fratello Alessandro che gli era andato a far visita in carcere, esprimendo preoccupazione per il reddito di cittadinanza percepito dal suo nucleo familiare subito dopo l’omicidio del giovane cuoco. Il sostegno economico sarebbe stato loro revocato di lì a breve. Le parole vengono pronunciate in un’intercettazione riportata oggi da Repubblica. Dopo la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) “So tutte caz**te, mica lo pigli tu atuo tutto quanto, lo piglia. La Finanza non ha bloccato niente”. Così Marco- coinvolto insieme al fratello Gabriele nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte - parlava all’altro fratello Alessandro che gli era andato a far visita in, esprimendo preoccupazione per ildipercepito dal suo nucleo familiare subito dopo l’omicidio del giovane cuoco. Il sostegno economico sarebbe stato loro revocato di lì a breve. Le parole vengono pronunciate in un’intercettazione riportata oggi da Repubblica. Dopo la ...

