GF Vip 6 | Jo Squillo nel cast?

(Di sabato 24 luglio 2021) Nelle scorse ore sembrerebbe che sia stata confermata la partecipazione di Joalla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre alla cantante, sarebbero in trattativa anche alcuni parenti dei vipponi della scorsa edizione, per cavalcare l’onda del successo del GF Vip 5. Joentra a far parte deldei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che per la cantante Articolo completo: dal blog SoloDonna

Il cast della prossima edizione del ' Grande Fratello', condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sta continuando a ...passo per chiudere gli accordi con Jo...I nomi di Joe Walter Zenga sono stati accostati anche durante le scorse edizioni del 'GF'. Per esempio nel mese di gennaio l'ex portiere dell'Inter viene annunciato come possibile ...Nelle scorse ore sembrerebbe che sia stata confermata la partecipazione di Jo Squillo alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre alla cantante, ...Prende forma il cast del Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che sarà in onda da settembre in poi in prime time. Non mancano i retroscena e le indiscrezio ...