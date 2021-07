Console e schede video introvabili? La carenza di chip e semiconduttori potrebbe durare fino al 2023 (Di sabato 24 luglio 2021) Nel 2020, la pandemia da coronavirus ha colpito molto gravemente le industrie di tutto il mondo ma, in particolar modo, quello dell'elettronica. La chiusura delle fabbriche ha causato un brusco freno alla creazione e distribuzione dei componenti essenziali per i prodotti multimediali più richiesti dal pubblico, creando così problemi di stock e approvvigionamento dei negozi. Chi ha cercato di acquistare una Console PS5, Xbox Series X/S o una nuova scheda grafica RTX 3000, lo sa fin troppo bene. Poche scorte e tutte esaurite in minuti, se non secondi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 luglio 2021) Nel 2020, la pandemia da coronavirus ha colpito molto gravemente le industrie di tutto il mondo ma, in particolar modo, quello dell'elettronica. La chiusura delle fabbriche ha causato un brusco freno alla creazione e distribuzione dei componenti essenziali per i prodotti multimediali più richiesti dal pubblico, creando così problemi di stock e approvvigionamento dei negozi. Chi ha cercato di acquistare unaPS5, Xbox Series X/S o una nuova scheda grafica RTX 3000, lo sa fin troppo bene. Poche scorte e tutte esaurite in minuti, se non secondi. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : New World: la beta sta letteralmente rompendo le schede video GeForce RTX 3090 – Notizia – PCVideogiochi per PC e c… - infoitscienza : Steam Deck: le prime prove della stampa fatte usando schede SD – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - infoitcultura : PS5: le Schede Attività si basano su dati reali tratti dai giocatori, dice Insomniac – NotiziaVideogiochi per PC e… -