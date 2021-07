“Ciao Leonessa” Lutto per Roberta Morise | il triste annuncio della conduttrice

(Di sabato 24 luglio 2021), iladdio. Ha deciso di farlo pubblicamente attraverso il profilo Instagram. Lae mole ha dato il suo ultimo saluto, condividendo con il suo seguito numerosissimo di fan anche una foto con tanto di cuore spezzato. Nel giro di poche ore il post non poteva che essere sommerso di commenti e messaggi di sostegno. Dallo studio di I Fatti Vostri a Detto Fatto, perla carriera professionale sembra essere in continua crescita. Inarrestabile e bellissima, nelle ultime settimane laè stata molto ...

Advertising

zazoomblog : Roberta Morise fa un triste annuncio: “Ciao Leonessa” lo struggente addio - #Roberta #Morise #triste #annuncio: - GuidoPiton02 : @FrancescaMinie3 Ciao leonessa ?? - Marina31297272 : RT @mara02835029: @Marina31297272 Ciao leonessa?? - mara02835029 : @Marina31297272 Ciao leonessa?? - Marina31297272 : RT @mara02835029: @Marina31297272 Ciao leonessa??????un abbraccio -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Leonessa

Lanostratv

... nelle scorse ore utilizzato il suo profilo Instagram per fare un triste annuncio , cos'è successo? Nel dettaglio, Roberta Morise ha dovuto dire addio alla sua amatae per farlo ha postato ...... aveva vinto il bronzo continentale al corpo libero agli Europei di Basilea con "Bella", e il ... Nelle precedenti edizioni di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 ladi Brescia si era fermata ...Roberta Morise, l'addio alla cagnolina Leonessa: il triste annuncio della scomparsa Roberta Morise, showgirl e cantante che dopo aver condotto I Fatti ...(Adnkronos) - Il regolamento Fig non permette l’uso delle parole, al contrario della ritmica dove invece è ammesso, e quindi il brano è stato arrangiato per l’occasione e vocalizzato dal tenore Fabio ...