Caso Activision Blizzard | i social media della compagnia silenziosi da giorni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 24 luglio 2021) Idisonoda, da quando ciò è arrivata la causa per maltrattamento e discriminazione delle lavoratrici.. Gli accountlegati adsonoda, da quando cioè è arrivata la notiziacausa per maltrattamento e discriminazione delle lavoratrici. Sicuramente si tratta di una scelta precisa, dettata dal dibattito interno. Esporsi pubblicamente in questo momento, prima di aver chiarito la situazione e ...

Advertising

Multiplayerit : Caso Activision Blizzard: i social media della compagnia silenziosi da giorni - bizcommunityit : Caso Activision Blizzard: i social media della compagnia silenziosi da giorni #social - infoitscienza : Caso Activision Blizzard: alcune testate vogliono boicottare i giochi della compagnia – NotiziaVideogiochi per PC e… - Multiplayerit : Caso Activision Blizzard: alcune testate vogliono boicottare i giochi della compagnia - infoitscienza : Caso Activision Blizzard: i vertici della compagnia reagiscono alle accuse in ordine sparso – NotiziaVideogiochi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Activision

Inoltre, da quandoha stretto la sua morsa sull'etichetta , la cultura di rifinitura e ... Non ail team "Classics" che ha lavorato a Warcraft III Reforged è già stato smembrato, e un ...Attualmente World of Warcraft sta subendo un esodo di giocatori, anche in seguito alle recenti accuse di molestie sessuali controBlizzard. In questoil titolo di Amazon potrebbe ...Il caso Activision Blizzard si allarga e si complica, con la decisione di alcune testa di boicottare i giochi della compagnia, non coprendoli più.. Alcune testate videoludiche USA hanno deciso di ...In Activision Blizzard sembra mancare una linea guida in merito alle accuse di molestie: tra negazioni e risposte vaghe, ecco il quadro della situazione.