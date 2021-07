Calciomercato Sampdoria | tutto su Jovic | è derby col Genoa

(Di sabato 24 luglio 2021): i blucerchiati avrebbero messo gli occhi su Lukaper l’attacco, sul serbo ci sarebbe anche ildi mercato tra. Non si parla di Sam Lammers, sebbene le due società siano entrambe interessate al talento dell’Atalanta, ma di un obiettivo ben più ambizioso: Lukadel Real Madrid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’attaccante serbo è stato accostato a lungo al Milan nella scorsa stagione e ultimamente all’Inter, che però ha altre idee. Per lui non c’è più ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Commenta per primo Una notizia clamorosa, ripresa questa mattina da La Gazzetta dello Sport, rimbalza dalla Spagna: Genoa esarebbero sulle tracce di Luka Jovic, 23enne attaccante serbo del Real Madrid. Dopo aver respinto lo scorso gennaio i tentativi del Milan e più di recente anche quelli dell'Inter, che ...Nuovo innesto per il Monza , il sesto in questa sessione diestiva fino a ora , che va a rinforzare ulteriormente la prima squadra in vista della ...La prima a muoversi però è la...Zlatan Ibrahimovic pensa al recupero. Vuole esserci alla prima giornata di Serie A contro la Sampdoria e programma il futuro ...Il terzino ha espresso la sua preferenza per la Sampdoria data la presenza di Roberto D’Aversa, tecnico che lo aveva già allenato al Parma. La trattativa, a quanto riportano i quotidiani sportivi ...