Angelina Jolie-Brad Pitt, nessuna pace: continua la lotta per la custodia dei figli (Di sabato 24 luglio 2021) Non accenna a placarsi la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt per la custodia dei figli. Seppur nei giorni scorsi negli Stati Uniti qualcuno vociferasse di una presunta tregua, i due sono tornati ai posti di combattimento. E, a due mesi dal provvedimento provvisorio che attribuiva all’attore americano l’affidamento congiunto dei ragazzi, è arrivata un’importante vittoria per la diva di Hollywood. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 luglio 2021) Non accenna a placarsi la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt per la custodia dei figli. Seppur nei giorni scorsi negli Stati Uniti qualcuno vociferasse di una presunta tregua, i due sono tornati ai posti di combattimento. E, a due mesi dal provvedimento provvisorio che attribuiva all’attore americano l’affidamento congiunto dei ragazzi, è arrivata un’importante vittoria per la diva di Hollywood.

