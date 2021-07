Voghera, in un video l’aggressione prima dello sparo: pm chiede conferma dei domiciliari (Di venerdì 23 luglio 2021) Voghera, in un video l’aggressione prima dello sparo. Un video delle telecamere di sorveglianza svela i pochi minuti prima dello sparo che ha ucciso il 39enne Youns El Boussetaoui a Voghera. Stando a quanto emerge dalle immagini, si vede il 39enne avvicinarsi all’assessore leghista Massimo Adriatici: i due probabilmente iniziano a discutere. Youns poi colpisce Adriatici che cade a terra. Resta ancora da capire quando sia partito lo sparo. Intanto il pm ha chiesto la ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 23 luglio 2021), in un. Undelle telecamere di sorveglianza svela i pochi minutiche ha ucciso il 39enne Youns El Boussetaoui a. Stando a quanto emerge dalle immagini, si vede il 39enne avvicinarsi all’assessore leghista Massimo Adriatici: i due probabilmente iniziano a discutere. Youns poi colpisce Adriatici che cade a terra. Resta ancora da capire quando sia partito lo. Intanto il pm ha chiesto la ...

borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - AngeloCiocca : Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente… - matteosalvinimi : #Voghera, nessun 'far-west': si fa strada l'ipotesi della legittima difesa. - ivic49824555 : RT @AngeloCiocca: Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente come u… - martamaura3 : RT @AngeloCiocca: Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente come u… -