Ufficiale: scambio Fermana-Pro Vercelli con Iotti e Moschin come protagonisti (Di venerdì 23 luglio 2021) La Fermana comunica ufficialmente l’accordo raggiunto con la Pro Vercelli per il passaggio di Ilario Iotti alla squadra piemontese, dopo ben cinque stagioni nelle ultime sei vissute sotto il Girfalco, e l’arrivo in gialloblù del portiere Simone Moschin, classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona con cui svolge tutta la trafila fino a vestire la maglia della Primavera (19 presenze totali) ed entrare nel giro della prima squadra. Poi una lunga trafila in Serie C dove colleziona in totale 87 presenze vestendo le maglie di Pro Vercelli, Renate, Carrarese, Cuneo e Pisa. Ha sottoscritto un accordo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Lacomunica ufficialmente l’accordo raggiunto con la Proper il passaggio di Ilarioalla squadra piemontese, dopo ben cinque stagioni nelle ultime sei vissute sotto il Girfalco, e l’arrivo in gialloblù del portiere Simone, classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona con cui svolge tutta la trafila fino a vestire la maglia della Primavera (19 presenze totali) ed entrare nel giro della prima squadra. Poi una lunga trafila in Serie C dove colleziona in totale 87 presenze vestendo le maglie di Pro, Renate, Carrarese, Cuneo e Pisa. Ha sottoscritto un accordo ...

