Udinese, Marino: “La verità su De Paul. Litigai con De Laurentiis per uno scambio, vi dico tutto, il tempo mi ha dato ragione” (Di venerdì 23 luglio 2021) Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha rilassciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, in onda sulle frequenze di Radio Marte. PIERPAOLO Marino SUL NAPOLI “Spalletti manca da poco dal campionato italiano, ha portato l’Inter in Champions League, non ha fatto male. Penso che partirà subito forte, ottimo ingaggio del Napoli.Chi mi ha deluso tra Mannini e Rinaudo? Non mi hanno deluso. De Laurentiis mi rimproverò per aver dato Mannini alla Sampdoria in cambio di Maggio, poi il tempo è stato galantuomo come sempre. Rinaudo poi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 luglio 2021) Pierpaolo, dirigente dell’, ha rilassciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, in onda sulle frequenze di Radio Marte. PIERPAOLOSUL NAPOLI “Spalletti manca da poco dal campionato italiano, ha portato l’Inter in Champions League, non ha fatto male. Penso che partirà subito forte, ottimo ingaggio del Napoli.Chi mi ha deluso tra Mannini e Rinaudo? Non mi hanno deluso. Demi rimproverò per averMannini alla Sampdoria in cambio di Maggio, poi ilè stato galantuomo come sempre. Rinaudo poi ...

Advertising

sportli26181512 : Marino: 'Napoli, Spalletti scelta giusta. Partirà subito forte': Il dirigente dell'Udinese: 'De Paul e Musso? Un lu… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Capacità stadi? Senza aumento contagi non vedo perché non dare il 100%, Spalletti ottimo ingaggio de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Capacità stadi? Senza aumento contagi non vedo perché non dare il 100%, Spalletti ottimo ingaggio de… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Capacità stadi? Senza aumento contagi non vedo perché non dare il 100%, Spalletti ottimo ingaggio de… - napolimagazine : UDINESE - Marino: 'Capacità stadi? Senza aumento contagi non vedo perché non dare il 100%, Spalletti ottimo ingaggi… -