Taranto, sparatoria allo Yachting Club di San Vito: convalidato fermo 37enne (Di venerdì 23 luglio 2021) Taranto - Il gip di Taranto Rita Romano ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Umberto Sardiello, il 37enne ritenuto responsabile della sparatoria con dieci giovani ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 luglio 2021)- Il gip diRita Romano haile disposto la custodia cautelare in carcere per Umberto Sardiello, ilritenuto responsabile dellacon dieci giovani ...

Advertising

infoitinterno : Taranto, festa al pub finisce in sparatoria. Nel locale 300 persone: 10 feriti - SignorAldo : RT @LaGazzettaWeb: Taranto, sparatoria allo Yachting Club di San Vito: convalidato fermo 37enne - LaGazzettaWeb : Taranto, sparatoria allo Yachting Club di San Vito: convalidato fermo 37enne - PugliaStream : Sparatoria a San Vito, approfondimenti della Polizia amministrativa: si ballava senza mascherine e distanze non ris… - PugliaStream : Taranto, sparatoria allo Yachting club con 10 feriti: chiuso il bar per irregolarità amministrative -