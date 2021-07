Sky Rojo 2: la fuga trash delle tre prostitute continua su Netflix (Di venerdì 23 luglio 2021) Sky Rojo continua la fuga delle prostitute Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado). Oggi su Netflix è infatti arrivata la seconda stagione di Sky Rojo, la serie iberica ideata da Álex Pina. Otto nuovi episodi che arrivano soltanto quattro mesi dopo il rilascio della prima stagione, caratterizzati da un mix d’azione, scene splatter e violenza. Sky Rojo 2: trama e anticipazioni La narrazione riparte dal punto esatto nel quale si è interrotta la prima stagione. Dopo aver sepolto vivo, con la sua auto, lo scagnozzo Moises ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 luglio 2021) SkylaCoral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado). Oggi suè infatti arrivata la seconda stagione di Sky, la serie iberica ideata da Álex Pina. Otto nuovi episodi che arrivano soltanto quattro mesi dopo il rilascio della prima stagione, caratterizzati da un mix d’azione, scene splatter e violenza. Sky2: trama e anticipazioni La narrazione riparte dal punto esatto nel quale si è interrotta la prima stagione. Dopo aver sepolto vivo, con la sua auto, lo scagnozzo Moises ...

