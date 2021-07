Perché gli uomini inquinano più delle donne?

stanzaselvaggia : Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia cam… - chetempochefa : 'Penso che le persone più tristi facciano sempre tutto il possibile per rendere felici gli altri. Perché sanno cosa… - GiovanniToti : Da oggi denuncerò gli insulti e gli auguri di morte che a migliaia sto ricevendo da quando per primo mi sono schier… - sferriam : RT @liliaragnar: Ricordatevi : il 31 Luglio scadono i primi lotti del siero(gli altri a Settembre) e dal 31 Agosto l'adozione del protocoll… - Extra__Time__ : RT @FilomenaeFrance: Esistono gli 'influencer' perché c'è gente influenzabile.. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli

Il Sole 24 ORE

... quando il ritorno non è quello desiderato, non si rispettano piùaccordi e si cerca di ...le aziende fallivano, chiudevano. Vi è però un aspetto che è dirimente: questa crisi del lavoro non ...uomini inquinano più delle donne Lo studio, condotto dal centro di ricerca Ecoloop, ha esaminato un gruppo di giovani donne e uomini single residenti in Svezia, indagando sui loro ...