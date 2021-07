Mattarella, Draghi: “Auguri Presidente, equilibrio e saggezza garanzia di stabilità” (Di venerdì 23 luglio 2021) “In questi anni il Suo equilibrio e la Sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il nostro Paese. La Sua autorevolezza e il Suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica”. Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio di Auguri al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’ottantesimo compleanno. “Nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire gli italiani grazie al Suo alto senso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “In questi anni il Suoe la Suasono statidiper il nostro Paese. La Sua autorevolezza e il Suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica”. Così ildel Consiglio, Mario, in un messaggio dialdella Repubblica, Sergio, in occasione dell’ottantesimo compleanno. “Nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire gli italiani grazie al Suo alto senso ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Draghi Draghi: Mattarella garante unità Italia 14.33 Draghi: Mattarella garante unità Italia "In questi anni il suo equilibrio e la sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il Paese. La sua autorevolezza e l'incessante lavoro a tutela della ...

Il compleanno di Sergio Mattarella: primi bilanci per il Capo dello Stato Grazie anche alla pandemia e alla reazione europea ma grazie anche a Mattarella che ha tenuto l'... da Renzi a Gentiloni, poi Conte due volte e infine Draghi. Una conclusione coerente con i suoi ...

Il compleanno di Sergio Mattarella: primi bilanci per il Capo dello Stato Questa giornata di compleanno rappresenta anche un bilancio di ciò che ha vissuto al Quirinale ora che si avvia a concludere l'esperienza ...

