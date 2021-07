L'Italia ha un serio problema: 4,8 milioni con più di 50 anni non hanno ancora fatto una dose di vaccino (Di venerdì 23 luglio 2021) Tutti potenziali malati gravi e la cosa non va sottovalutata: oltre 4,8 milioni di Italiani che hanno più di 50 anni non hanno ancora fatto una dose di vaccino anti - Covid. E' quanto emerge dall'... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) Tutti potenziali malati gravi e la cosa non va sottovalutata: oltre 4,8dini chepiù di 50nonunadianti - Covid. E' quanto emerge dall'...

Advertising

TizianaFerrario : #ddlZan. Non è serio presentare 700 emendamenti su una legge contro l'odio come ha fatto la $Lega. Fa apparire l'It… - ilcontealmaviva : @Omo_Salvadego__ @martinlampe6 @stebaraz @ilfoglio_it Ho anche visto gente in Italia (di area centrista) che cominc… - matteorchmd : Chiusa la parentesi cerimonia d’apertura, da ora si fa sul serio. Domani mattina #CyclingRoad maschile in linea or… - MFinestri : @DuccioTessadri in italia almeno i 3 quarti della popolazione, per questo hanno fatto quello che hanno voluto, ma… - Giu_Serio : Perché gli atleti italiani hanno un diagramma a torta sulla pancia? E dove sono le percentuali? Non vedo il 2% di I… -