Lamezia Terme | sequestrati 6mila capi di abbigliamenti falsi e oltre mille mascherine

Advertising

CDNewsCalabria : Lamezia Terme, sequestrati circa 6.000 capi di abbigliamento contraffatti - calabrianewsit : #LameziaTerme: sequestrati circa 6.000 capi di abbigliamento contraffatti - - Strill_it : Lamezia Terme – Trame.10: sabato 24 luglio la presentazione - CRAPiemonteVA : Alla beach arena di San Benedetto del Tronto nel pomeriggio di giovedì l'arbitro #canbs Domenico Lattanzio di… - BiagioMilano72 : CITTADINI ATTIVI 'STOP FUMI TOSSICI' LAMEZIA TERME - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Lamezia Terme

Servizio Informazione Religiosa

- Erano pronti per la vendita i circa 6.000 capi di abbigliamento sequestrati, nei giorni scorsi, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, perché recanti marchi contraffatti ...I Baschi Verdi del Gruppo di, nell'ambito di mirati servizi svolti nel comprensorio lametino, orientati al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti, ...Erano pronti per la vendita i circa 6.000 capi di abbigliamento sequestrati , nei giorni scorsi, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, perché ...Erano pronti ad essere venduti gli oltre 6 mila capi di abbigliamento firmati da noti brand come Nike, Adidas, Disney, Marvel, Fortnite, Gucci, Fendi e Dior. Peccato che fossero tutti prodotti falsi, ...