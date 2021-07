Il maestro della fotgrafia Elio Ciol, mostra sulla Libia a Pordenone (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiude con la mostra fotografica di Elio Ciol “Libya infelix. antiche rovine su cui costruire una nuova storia”, che s’inaugura sabato 24 luglio alle 18.30, nello spazio espositivo della Biblioteca civica di Pordenone, il percorso di “Speciale Dedica Incontra – Estate 2021”, ciclo di appuntamenti incentrati su alcuni grandi protagonisti del festival organizzato da 26 anni dall’associazione culturale Thesis di Pordenone, quest’anno in calendario nel mese di ottobre con il focus sullo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Rinviata a causa della pandemia, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiude con lafotografica di“Libya infelix. antiche rovine su cui costruire una nuova storia”, che s’inaugura sabato 24 luglio alle 18.30, nello spazio espositivoBiblioteca civica di, il percorso di “Speciale Dedica Incontra – Estate 2021”, ciclo di appuntamenti incentrati su alcuni grandi protagonisti del festival organizzato da 26 anni dall’associazione culturale Thesis di, quest’anno in calendario nel mese di ottobre con il focus sullo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Rinviata a causapandemia, ...

Advertising

regionetoscana : #AccadeinToscana Il 18 luglio 1610 muore a #PortoErcole Michelangelo Merisi, detto il #Caravaggio. Artista inquieto… - NonCapiscer : @DupsVLF Siringa lo possiamo rapire e lasciare in un buco nella vastità della pianura padana, così per un paio di s… - Alice70A : RT @FedericoLaSala: #ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA #23luglio. #CONKAFKA, CON #KAFKA, IL #MAESTRO DELLA #LEGGE: RIFLETTERE SU #AMERICA. E il #so… - AlexPerchinunno : Uno della folla disse: «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi… - Bea70316053 : RT @FedericoLaSala: #ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA #23luglio. #CONKAFKA, CON #KAFKA, IL #MAESTRO DELLA #LEGGE: RIFLETTERE SU #AMERICA. E il #so… -