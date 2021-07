Free2Move eSolutions - Al via il progetto Atlante per le reti di ricarica rapida (Di venerdì 23 luglio 2021) Free2Move eSolutions e l'azienda energetica Nhoa (ex Engie Eps) hanno lanciato ufficialmente Atlante, un progetto per lo sviluppo della prima rete di ricarica rapida per veicoli elettrici caratterizzata dall'integrazione di sistemi Vehicle-to-grid e di stoccaggio di energia, e alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili. L'infrastruttura sarà sviluppata inizialmente in alcuni Paesi dell'Europa meridionale (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) e sarà dedicata ai clienti del gruppo euro-americano ma, al contempo, sarà anche aperta ad altri utenti. Gli obiettivi. Il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021)e l'azienda energetica Nhoa (ex Engie Eps) hanno lanciato ufficialmente, unper lo sviluppo della prima rete diper veicoli elettrici caratterizzata dall'integrazione di sistemi Vehicle-to-grid e di stoccaggio di energia, e alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili. L'infrastruttura sarà sviluppata inizialmente in alcuni Paesi dell'Europa meridionale (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) e sarà dedicata ai clienti del gruppo euro-americano ma, al contempo, sarà anche aperta ad altri utenti. Gli obiettivi. Il ...

