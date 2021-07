Draghi ha detto "stop": fiducia sulla riforma della giustizia e su ogni dossier che può rallentare il Pnrr (Di venerdì 23 luglio 2021) Il "metodo Draghi" si arricchisce di una nuova modalità: la fiducia preventiva, una sorta di assicurazione sul buon esito, e nei tempi previsti, del provvedimento in discussione. Così ieri i ministri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Il "metodo" si arricchisce di una nuova modalità: lapreventiva, una sorta di assicurazione sul buon esito, e nei tempi previsti, del provvedimento in discussione. Così ieri i ministri, ...

Advertising

CarloCalenda : #Draghi ha semplicemente lo standing e l’autorità per dire quello che va detto nel modo in cui va detto. Mettendo a… - Tommasolabate : “Non ti vaccini, ti ammali, muori. Non ti vaccini, ti ammali, fai morire”, scandisce #Draghi. Qualche esponente de… - rtl1025 : ?? 'Appello a non vaccinarsi e' un appello a morire'. Lo ha detto il premier Mario #Draghi in conferenza stampa - Andyphone : @qn_lanazione Moriranno tutti come ha detto Draghi - BSanturbano : RT @cris_cersei: Dunque nel think tank siamo pervenuti a questa conclusione: avendo #Draghi detto 'Chi INVITA a non vaccinarsi fa morire ec… -