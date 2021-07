Da green pass a 'colori' Regioni, tutte le misure approvate dal governo (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del green pass e nuovi criteri per la 'colorazione' delle Regioni.- green pass Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (green pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo dele nuovi criteri per la 'colorazione' delle.-Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - gabrypez1 : RT @fanpage: Migliaia di persone hanno invaso Piazza Castello, a Torino, per manifestare contro il #greenpass e l’obbligo vaccinale https:/… - pasquale_somma : @matteosalvinimi Buffó sei è entrata in Consiglio dei ministri dicendo “no al green pass” e mo te ne esci dicendo “… -