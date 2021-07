Croazia, un mare di possibilità (Di venerdì 23 luglio 2021) Un paese a colori che sfuma l’azzurro delle onde, il verde delle foreste e dei laghi, il bianco delle città dalmate e l’oro del miele, perché nelle isole Elafiti, quelle più a sud, si produce dalla notte dei tempi. La Croazia è un mosaico di terre emerse e di possibilità, alterna spiagge mondane e luoghi della movida a borghi di pescatori ricchi di tradizioni, svela un entroterra ideale per chi desidera la pace e il relax, uniti al piacere di passeggiate, trekking e gite in mountain-bike immersi nel verde delle sue distese o delle alpi Dinariche. E poi il mare, un’altra realtà dell’Adriatico, diverso dal nostro litorale che si srotola in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Un paese a colori che sfuma l’azzurro delle onde, il verde delle foreste e dei laghi, il bianco delle città dalmate e l’oro del miele, perché nelle isole Elafiti, quelle più a sud, si produce dalla notte dei tempi. Laè un mosaico di terre emerse e di, alterna spiagge mondane e luoghi della movida a borghi di pescatori ricchi di tradizioni, svela un entroterra ideale per chi desidera la pace e il relax, uniti al piacere di passeggiate, trekking e gite in mountain-bike immersi nel verde delle sue distese o delle alpi Dinariche. E poi il, un’altra realtà dell’Adriatico, diverso dal nostro litorale che si srotola in ...

