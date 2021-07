Advertising

BotCongo : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Congo: 16 morti in un nuovo massacro a Beni: (ANSA) - BENI, 23 LUG - Sono 16 le persone rimaste uccis… - BotCongo : RT @eccapecca: Fonti amministrative e mediche. 'L'imboscata ha avuto luogo giovedì sera. Ci sono 16 corpi all'obitorio dell'ospedale princi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Congo: 16 morti in un nuovo massacro a Beni: (ANSA) - BENI, 23 LUG - Sono 16 le persone rimaste uc… - eccapecca : Fonti amministrative e mediche. 'L'imboscata ha avuto luogo giovedì sera. Ci sono 16 corpi all'obitorio dell'ospeda… - BreakingItalyNe : REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: Attacco sospetto della milizia ADF nel villaggio di Kapoka nella provincia del No… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo morti

ANSA Nuova Europa

Sono 16 le persone rimaste uccise nelle ultime ore a Beni, nella Repubblica Democratica del Congo, in un'imboscata ad opera di membri presumibilmente del gruppo armato delle Forze democratiche alleate ...L'AQUILA – "Lungo le strade i bambini, a passi lenti e pesanti, come per anestetizzare la fame e la sete. L'aria è semi polverosa dopo il risveglio del vulcano Nyiragongo. Qui la vita pesa. Molte volt ...