Cartabia chiede la fiducia sulla giustizia | ma il Csm critica la riforma

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA CARTABIA Parla il capo della Direzione distrettuale Antimafia milanese: “Sulla base dei numeri già si capis… - ilriformista : 'La riforma va fatta, ce lo chiede la Costituzione e l'Europa'. Poi l'attacco ai predecessori: 'A Napoli cosa è suc… - rossomille : RT @Moonlightshad1: Se Cartabia è così sicura che la sua è la migliore delle riforme possibili perché chiede che il governo ci metta la fid… - Irene_p2001 : RT @Moonlightshad1: Se Cartabia è così sicura che la sua è la migliore delle riforme possibili perché chiede che il governo ci metta la fid… - guiodic : RT @Moonlightshad1: Se Cartabia è così sicura che la sua è la migliore delle riforme possibili perché chiede che il governo ci metta la fid… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabia chiede

la Repubblica

Da una parte il capo prossimo venturo del M5S, chedi far slittare al 2024 l'entrata in vigore della controriforma, e […] di Luca De Carolis Io so che tu sai che non so di ...... valuta Marta, ribadendo che la riforma non risponde solo alla richiesta europea delle "condizioni del Pnrr", che"di ridurre del 25% i processi penali", ma risponde soprattutto "alle ...Giustizia, via libera alla fiducia Draghi: 'Nessuno vuole l'impunità' - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...Il premier: «Nessuno vuole sacche d’impunità, ma processi rapidi». Voci su una telefonata con Conte. Possibile l’introduzione di una norma transitoria per agevolare il passaggio ...