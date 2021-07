Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: 4 di coppia in finale con il 2° tempo, bene anche le donne (Di venerdì 23 luglio 2021) Al Sea Forecast Waterway sono andate in scena le prime batterie di Canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha ottenuto un buon riscontro dalla barca più attesa in assoluto, ovvero il 4 di coppia senior maschile, anche se resta un pizzico di amaro in bocca. Nel complesso convincente anche l’avvio delle donne. Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, campioni d’Europa in carica, sono stati preceduti per soli 3 centesimi dalla sorprendente Polonia nella seconda batteria. Gli azzurri avevano preso la testa della regata dopo la partenza, salvo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Al Sea Forecast Waterway sono andate in scena le prime batterie dialledi2020. L’Italia ha ottenuto un buon riscontro dalla barca più attesa in assoluto, ovvero il 4 disenior maschile,se resta un pizzico di amaro in bocca. Nel complesso convincentel’avvio delle. Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, campioni d’Europa in carica, sono stati preceduti per soli 3 centesimi dalla sorprendente Polonia nella seconda batteria. Gli azzurri avevano preso la testa della regata dopo la partenza, salvo ...

