Calciomercato Serie C, scambio fra Fermana e Vis Pesaro (Di venerdì 23 luglio 2021) FERMO - La Fermana , in un comunicato, ha ufficializzato lo scambio con la Vis Pesaro : i giocatori passati da un clu all'altro sono, rispettivamente, Marco Manetta ed Ettore Marchi . Ecco la nota ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) FERMO - La, in un comunicato, ha ufficializzato locon la Vis: i giocatori passati da un clu all'altro sono, rispettivamente, Marco Manetta ed Ettore Marchi . Ecco la nota ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, scambio fra Fermana e Vis Pesaro In B sono quasi 137 presenze con le maglie di Pro Vercelli , Sassuolo e Triestina , con 32 gol realizzati e 9 assist totali mentre in Serie C le presenze sono in totale 265 con le maglie di Vis ...

Calciomercato Torino, ceduto Meite al Benfica TORINO - Il Torino , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Soualinho Meite . Il giocatore si è trasferito al Benfica ; ecco la nota del club: "Il Torino Football Club ...

Calciomercato Serie C, Pescara: arriva Pompetti Corriere dello Sport Sabato il Trento affronta il Parma a San Michele all'Adige Prima uscita ufficiale della stagione 2021 - 2022 per il Trento che, sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.30) presso il Centro Sportivo di San Michele all’Adige, affronterà in amichevole il ...

Correa al bivio | Da una parte Inzaghi, dall’altra Lotito: gli ostacoli Calciomercato Inter, Simone Inzaghi punta Correa della Lazio ... Un’altra strada da percorrer è quella di una serie ia affari di piccola entità che potrebbero dare una smossa al mercato laziale I due ...

