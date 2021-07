Beatrice Colli, scalando la felicità: «Dal muretto di casa al record italiano» (Di venerdì 23 luglio 2021) Aggrappata ad un ramo, seduta in cima ad un muretto, persino appesa a testa in giù. Quando Beatrice Colli tira fuori le sue foto di bambina, tutto all’improvviso diventa chiaro. Arrampicarsi (ovunque) è nel suo DNA. Ecco perché, seppur non abbia ancora compiuto 17 anni, ha già un palmares da campionessa di climbing, con il record italiano e il primato mondiale Under 18 nella disciplina di velocità. «La vetta, quando sono in gara, rappresenta l’obiettivo da raggiungere», ci rivela l’atleta del Team Vibram a margine del talk «Learn to Climb» firmato proprio dalla celebre azienda italiana, presso il Vibram Connection Lab a Milano. «Poi ovviamente salire ha anche significati metaforici, ognuno sente i propri». Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Aggrappata ad un ramo, seduta in cima ad un muretto, persino appesa a testa in giù. Quando Beatrice Colli tira fuori le sue foto di bambina, tutto all’improvviso diventa chiaro. Arrampicarsi (ovunque) è nel suo DNA. Ecco perché, seppur non abbia ancora compiuto 17 anni, ha già un palmares da campionessa di climbing, con il record italiano e il primato mondiale Under 18 nella disciplina di velocità. «La vetta, quando sono in gara, rappresenta l’obiettivo da raggiungere», ci rivela l’atleta del Team Vibram a margine del talk «Learn to Climb» firmato proprio dalla celebre azienda italiana, presso il Vibram Connection Lab a Milano. «Poi ovviamente salire ha anche significati metaforici, ognuno sente i propri».

