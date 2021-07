Alessandra Mastronardi | grave lutto | un dolore straziante | la dedica commovente

(Di venerdì 23 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.perche piange la scomparsa della cugina, morta a soli 32 anni: ladell’attrice Sono ore difficili per. La celebre attrice ha perso una persona molto cara. Stiamo parlando della cugina Valentina De Icco, che è mancata a soli 32 anni. Unche laha

Advertising

mely_iovino : RT @alemastronardif: Ci stringiamo attorno ad Alessandra Mastronardi e alla sua famiglia per la perdita della cugina Valentina scomparsa in… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Alessandra Mastronardi, morta a 32 anni la cugina Valentina. Lo straziante addio: «Come farò senza di te?» https://t.c… - mattinodinapoli : Alessandra Mastronardi, morta a 32 anni la cugina Valentina. Lo straziante addio: «Come farò senza di te?» - maartyy__ : RT @alemastronardif: Ci stringiamo attorno ad Alessandra Mastronardi e alla sua famiglia per la perdita della cugina Valentina scomparsa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi

Grave lutto per. La cugina dell'attrice, Valentina De Icco , è morta a soli 32 anni dopo aver lottato fin dall'adolescenza con una grave malattia: la sclerodermia . Laha voluto ...Lutto perche ha perso la cugina Valentina De Icco. La donna è morta ad appena 29 anni dopo aver lottato per moltissimo tempo contro la sclerodermia, malattia che aveva scoperto di avere ...Un grave lutto ha colpito l'attrice Alessandra Mastronardi che ha purtroppo perso una persona a lei molto cara in giovanissima età.Alessandra Mastronardi piange la cucina Valentina prematuramente scomparsa a causa di una lunga malattia, che lei ha affrontato con coraggio e ...