Afghanistan: Cnn, traduttore fu decapitato dai talebani (Di venerdì 23 luglio 2021) La Cnn ricostruisce la morte di uno dei traduttori afghani che hanno lavorato per gli americani a lungo nel Paese e, attraverso testimonianze, racconta come è stato decapitato dai talebani.

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Cnn Afghanistan: Cnn, traduttore fu decapitato dai talebani La Cnn racconta quindi la storia di Sohail Pardis che, il 12 maggio scorso, stava guidando da Kabul verso la vicina provincia di Khost per andare a prendere la sorella e celebrare poi insieme la ...

Speciale difesa: Afghanistan, uccisi almeno 17 combattenti talebani in raid governativi con sostegno Usa Secondo quanto riferisce l'emittente statunitense "Cnn", gli Usa avrebbero effettuato due attacchi contro i talebani nella notte a sostegno delle forze afgane nella provincia di Kandahar.

