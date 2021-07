A Madrid boom di contagi dell’82% in una settimana. Nessun coprifuoco all’orizzonte nonostante la variante Delta (Di venerdì 23 luglio 2021) L’impennata dei contagi da Coronavirus è arrivata anche nella regione di Madrid dove, nell’ultima settimana, sono saliti dell’82% e oltre il 90% dei nuovi casi — ha detto l’assessore alla Sanità Enrique Ruiz Escudero – è stato provocato dalla variante Delta, molto più contagiosa rispetto al ceppo originale. Come già accennato in altri contesti, la gran parte dei casi si registra tra i giovani, con la media d’età dei nuovi positivi a 27 anni mentre l’80% dei nuovi malati è di non vaccinati. Tuttavia, ha aggiunto Escudero, per ora l’aumento dei casi «non è proporzionale» ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) L’impennata deida Coronavirus è arrivata anche nella regione didove, nell’ultima, sono salitie oltre il 90% dei nuovi casi — ha detto l’assessore alla Sanità Enrique Ruiz Escudero – è stato provocato dalla, molto piùosa rispetto al ceppo originale. Come già accennato in altri contesti, la gran parte dei casi si registra tra i giovani, con la media d’età dei nuovi positivi a 27 anni mentre l’80% dei nuovi malati è di non vaccinati. Tuttavia, ha aggiunto Escudero, per ora l’aumento dei casi «non è proporzionale» ...

