Udinese, ci sono tre giocatori no-vax in rosa: per loro tampone quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci sono tre calciatori no-vax all'interno della rosa dell'Udinese. Lo ha detto all'Ansa il direttore dell'area tecnica del club, Pierpaolo Marino, che ha sottolineato come il club abbia da tempo sensibilizzato i propri tesserati per quanto concerne la vaccinazione: "Nella squadra attualmente a disposizione di Luca Gotti ci sono 3 calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti: per loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano da parte del dottor Fabio Tenore, responsabile sanitario della nostra formazione, che li monitora giorno per giorno. Gli altri calciatori si ...

