Traffico Roma del 22-07-2021 ore 11:30 (Di giovedì 22 luglio 2021) Luceverde Roma bentrovate a questo aggiornamento da Simone Cerchiara due incidenti provocano ripercussioni sul Raccordo Anulare un veicolo coinvolto in un incidente ha preso fuoco sulla tratto di carreggiata interna che collega la Ardeatina e l'appia ripercussioni concludi a partire dalla Laurentina sulla via del mare nella zona di Ostia Antica incidente Disagi con code in tutta l'area circostante vicino piazza della Repubblica Traffico intenso nella zona di Piazza di San Bernardo difficoltà di circolazione Quindi anche in via di 20 settembre per lavori disagi possibili sulla via Pontina all'altezza del corto e lavori in corso potrebbero provocare ...

