Traffico Roma del 22-07-2021 ore 08 | 30

(Di giovedì 22 luglio 2021) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sulla via Nomentana a causa di un incidente abbiamo disagio entrando atra Colleverde e il bivio per via di Casal Boccone sulla via della Magliana coda per incidente tra l’euro e il bivio per la Portuense verso la Magliana Vecchia in direzione Fiumicino intenso iltra viale delle Terme di Caracalla e porta metronia code a tratti sulla via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe mentre sulla via Flaminia abbiamo i coronamenti tra Raccordo Anulare e via dei Due Ponti sul Raccordo Anulare oltre ai disagi nel tratto Casilina Ardeatina si ...