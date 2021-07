Tabellone Atp Los Cabos 2021 | Norrie prima testa di serie | c’è Seppi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di Los, evento messicano in programma da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Cameronguida il seeding caratterizzato dalla presenza di John Isner, big server che potrà impensierire qualsivoglia avversario sul veloce. Tra i super servitori rispondono all’appello anche Taylor Fritz e Sam Querrey, rispettivamentedinumero 3 e 4. Andreasè l’unico tennista azzurro in main draw e affronterà Alex Bolt all’esordio; di seguito tutti gli accoppiamenti, aggiornati turno per turno.ATP ...

Tallon Griekspoor è uscito di scena dall'250 di Gstaad 2021 , nel modo più beffardo possibile. Dopo un inizio di match eccezionale al ... ILIL MONTEPREMI... numero 5 del ranking. Tennis olimpico, ottavi potenzialmente proibitivi per gli azzurri Dopo ... Il sorteggio delmaschile è avvenuto pochi minuti fa. Sonego e Musetti sono finiti nella ...Gianluca Mager saluta Umago agli ottavi di finale. Il ligure, numero 8 del tabellone, viene sconfitto in tre set dal tedesco Daniel Altmaier (4-6 6-1 7-5 in un'ora e cinquanta minuti). Il settantacinq ...UMAGO (CROAZIA) (ITALPRESS) - Si completa il quadro dei quarti di finale al "Plava Laguna Croatia Open", Atp 250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa del Teniski centar Stella ...